Великобритания сняла санкции с бизнесмена Олега Тинькова

В документе говорится, что Тиньков удален из санкционного списка.

Олег Тиньков находился под санкциями с марта прошлого года. С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину он занимал антивоенную позицию, а в октябре 2022 года отказался от российского гражданства.

В марте 2023 года Тиньков подавал прошение в МИД Великобритании об исключении из санкционных списков. Тогда же сообщалось, что в его поддержку высказался бизнесмен Михаил Ходорковский, живущий в Великобритании, а чуть позже и британский миллиардер Ричард Брэнсон.

Олег Тиньков владел долей в банке "Тинькофф", но в апреле 2022 года был вынужден продать банк холдингу "Интеррос" Владимира Потанина.