"Сделаем белорусскую армию второй армией в мире". Что известно о прибытии ЧВК "Вагнер" в Беларусь

Спутниковый снимок лагеря вагнеровцев в Беларуси Фото: BBC

О том, что вагнеровцев разместили в Целе, 18 июля писал и «Беларускi Гаюн»: по его данным, в колонне находилось как минимум 90 машин — в основном с номерами самопровозглашенной ЛНР, реже — ДНР и России, некоторые — вообще без номеров.

Как реагируют в Беларуси, Польше и Украине

На видео Пригожин утверждает, что белорусы встретили вагнеровцев «не только как героев, но и как братьев». «Говорят, местные девушки в магазинах шушукаются с вожделением, что вагнера приехали. Но аккуратно, чтобы никого не обидеть из них. Поэтому отнесемся к ним так же по-братски», — говорит глава ЧВК. В ответ на это толпа из наемников дружно хохочет.

Переговорщиком между ЧВК и российскими властями во время бунта выступал президент Беларуси Александр Лукашенко, именно он предлагал военным Пригожина и ему самому «перекантоваться» в Беларуси, поэтому реакция белорусской власти на размещение на их территории ЧВК предсказуема. Тем более, как говорил пресс–секретарь Путина Дмитрий Песков, Пригожина с Лукашенко связывает давнее знакомство. «Женя Пригожин. Я его так и называю: Женя, – говорил Лукашенко о Пригожине в 2020 году. – У нас с ним добрейшие отношения. Добрейшие».

Теперь, судя по заявлениям Беларуси, их военные и ЧВК будут вместе тренироваться на полигоне «Брестский». Он находится у границ с Украиной и Польшей. В «Оркестре Вагнера» днем в четверг опубликовали несколько фотографий с учений с подписью: «Белорусские военные с бойцами ЧВК «Вагнер» отрабатывают учебно-боевые задачи на полигоне «Брестский» вблизи границы с Польшей. Дуда [президент Польши] напрягся».

В польском Минобороны заявили, что следят за ситуацией на восточной границе и «готовы к различным сценариям развития событий».