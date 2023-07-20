Видео ⟩ На трамвайных путях в Торнякалнсе нашли мертвого мужчину. Водители трамваев о трагедии

Вероятно, мужчина попал под трамвай около 5:00 утра.

В это время там проезжали два трамвая с интервалом в 10 минут. Компания Rīgas satiksme опросила водителей обоих трамваев.

Водитель первого трамвая сказала, что не заметила ничего подозрительного на конкретном участке, а также что рядом с путями никого не было.

Вторая женщина-водитель указала, что во время ее движения человек уже лежал на путях, а трамвай остановился прямо перед окровавленным телом.

Полиция изучает различные версии происшедшего, не называя конкретных подозреваемых.

Видео: Сюжет Bez Tabu