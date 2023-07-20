В Кенгарагсе мужчина ограбил женщину, проникнув в частный дом через окно

Вечером 16 июля через открытое окно на первом этаже частного дома в Кенгарагсе в него проник неизвестный мужчина.

В это время в комнате, куда пробрался вор, находилась владелица дома, пенсионерка, в доме больше никого не было. Преступник сорвал с ее шеи цепочку, а также похитил сумку с деньгами. После совершения преступления мужчина ушел из дома, а потерпевшая вызвала полицию.

На следующий день полиция установила личность предполагаемого преступника и 18 июля арестовала его.

Подозреваемый 1980 года рождения ранее был неоднократно судим за имущественные преступления, в том числе грабежи, а также преступления, связанные с оборотом наркотических веществ.

Сотрудники правоохранительных органов призывают жителей позаботиться о безопасности своих жилищ и ознакомиться с советами по безопасности на веб-сайте Государственной полиции manadrosiba.lv.