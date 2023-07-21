ВПЕЧАТЛЯЕТ ⟩ Переехавшая в Финляндию эстонка поделилась, сколько получает, работая курьером

Одним из главных преимуществ курьерской работы является ее гибкость: ею можно заниматься параллельно с учебой и основной работой, а также это хороший способ заработка при ограниченном знании государственного языка.

Илона Лиллепуу - 47-летняя эстонка, которая в 2008 году переехала в Финляндию и работает курьером, доставляя еду из ресторанов на дом. Ей потребовались годы, чтобы найти свое призвание, но сейчас она говорит, что не хочет менять работу: доставка еды - это именно то, к чему у нее лежит душа.

Когда Илона только переехала, ей было трудно найти работу, не зная языка. Так, 12 лет она проработала уборщицей самолетов. В 2021 году Илона решила попробовать себя в совершенно новой профессии - курьера по доставке продуктов питания. Она быстро освоилась и работала по сменам как в компании Wolt, так и в Foodora. Сейчас она работает в Foodora полный рабочий день, сорок часов в неделю. Она говорит, что хотела бы работать больше, но финское законодательство этого не позволяет.

При текущей занятости Илона зарабатывает в среднем 2200-2400 евро в месяц. В наиболее напряженные месяцы ее доход может превышать 3000 евро. Наибольшая сумма, которую Илона получила на свой банковский счет после уплаты налогов, составляет 3500 евро. Она считает свой доход достаточным. "Денег хватает, есть возможность даже их откладывать", - говорит она в интервью порталу Ilta-Sanomat.

Илона также упоминает очень важный аспект: работа курьера активная, и в ней отсутствует рутина, что очень ей нравится. Кроме того, женщина явно чувствует, что работодатель ее ценит.