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Иева Адамс после развода продолжает жить с экс-супругом

rus.tvnet.lv
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Фото: Edijs Pālens/LETA

Звезда шоу "Знаменитости. Без фильтра" Катрина Васильевска посетила специалиста по отношениям Иеву Адамс. Как оказалось, разведенная Адамс до сих пор живет с бывшим мужем.

За чашкой кофе Адамс рассказала Катрине, что она все еще живет в квартире со своим экс-супругом.

"Не у меня огромная квартира, а у нас, потому что я до сих пор живу в этой квартире со своим бывшим мужем, что бы вы об этом ни думали", - сказала Иева.

Этот факт немного удивил Катрину Васильевскую, которая призналась: "Это очень интересно, я бы так не могла, потому что думаю, что однажды я бы просто вышвырнула его из дома, без его ведома... Но они принимают такие отношения, они поняли, что они члены семьи, и у них есть достаточно большой дом, чтобы спрятаться друг от другав какой-то момент, если они хотят. Поздравляю, если так можно!".

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