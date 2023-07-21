Иева Адамс после развода продолжает жить с экс-супругом

"Не у меня огромная квартира, а у нас, потому что я до сих пор живу в этой квартире со своим бывшим мужем, что бы вы об этом ни думали", - сказала Иева.

Этот факт немного удивил Катрину Васильевскую, которая призналась: "Это очень интересно, я бы так не могла, потому что думаю, что однажды я бы просто вышвырнула его из дома, без его ведома... Но они принимают такие отношения, они поняли, что они члены семьи, и у них есть достаточно большой дом, чтобы спрятаться друг от другав какой-то момент, если они хотят. Поздравляю, если так можно!".