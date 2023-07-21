"Не добавлять дней к жизни, а добавлять жизни дням". Миссия благотворительной организации Hospiss LV

Пока изменения в соответствующие законы застряли в коридорах власти, Hospiss Māja продолжает оказывать свои услуги в основном при поддержке меценатов, поскольку сами пациенты, к сожалению, не могут покрыть все расходы на эту услугу. А пока фонд Hospiss LV продолжает развивать и формировать волонтерское движение, ведь специально обученные, подготовленные волонтеры - это души хосписной помощи.

Например, раз в неделю волонтеры приходят в гости в больницы к больным паллиативных отделений или к тем, кто находится в больнице длительное время, выслушивают, тепло беседуют и угощают их отличными от больничной еды лакомствами - это и есть проект "Праздничный стол". Для многих это оказывается последним угощением (и моментом радости) в жизни... Праздничный стол часто дополняется концертами, например, фольклорная группа Skandinieki помогла передать атмосферу Лиго тем, кто не может праздновать дома. Проект "Исполненное желание" - у каждого из нас есть свои мечты и желания, но не всегда удается их исполнить при жизни, особенно если вы столкнулись с неизлечимой болезнью, когда времени осталось совсем немного, поэтому волонтеры стараются выполнять их с помощью различных специалистов, помогают заново пережить лучшие воспоминания жизни.