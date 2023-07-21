США отправят в Персидский залив десантные корабли и морпехов

Министр обороны США Ллойд Остин в четверг, 20 июля, одобрил отправку группы десантного корабля Bataan в район Персидского залива, куда также направится 26-й экспедиционный отряд морской пехоты, численность которого обычно составляет 2500 человек. В свою очередь, в группе десантных кораблей всего три боевых корабля. Наряду с Bataan в него входят десантные корабли Mesa Verde и Carter Hall.

В начале июля Иран попытался захватить два нефтяных танкера в Ормузском проливе.

В ответ на это ударные самолеты ASC A-10 начали патрулирование района Персидского залива, куда позже были направлены эскадренный эсминец США Thomas Hudner, а также истребители F-35 и F-16.

Роль эсминцев заключается в прикрытии с воздуха кораблей, проходящих через Ормузский пролив, а также демонстрации военного присутствия США в регионе для сдерживания Ирана от подобных действий.