VISC: результаты экзаменов нужно воспринимать в контексте разных факторов

Она указала, что в настоящее время проводится оценка результатов централизованных экзаменов, в том числе с определением географических тенденций. Более подробный анализ результатов ожидается во второй половине августа.

Ориентировочные данные о результатах централизованных экзаменов передаются местным самоуправлениям, которые в дальнейшем анализируют их и передают образовательным учреждениям.

Вороненко убеждена, что данные экзаменов в разрезе школ или самоуправлений - это "лишь один из элементов сигнала об успеваемости учащихся", который без дополнительных данных о причинах является неполной информацией.

Также данные об успеваемости на экзаменах не всегда связаны с конкретным учебным заведением. Многие школьники меняли школы, и новая школа не может существенно изменить то, чему учащийся научился раньше.

В этом году самые худшие результаты на экзаменах как в основной, так и в средней школе были по математике.