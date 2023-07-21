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VISC: результаты экзаменов нужно воспринимать в контексте разных факторов

rus.tvnet.lv/LETA
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Экзамен. Иллюстративное фото
Экзамен. Иллюстративное фото Фото: LBeddoe/Shutterstock

Важно интерпретировать результаты централизованных экзаменов в контексте различных факторов, влияющих на них, таких как количество учащихся, количество освобождений, профиль учащихся и др., заявила агентству LЕТА руководитель Государственного центра содержания образования (VISC) Лиене Вороненко.

Она указала, что в настоящее время проводится оценка результатов централизованных экзаменов, в том числе с определением географических тенденций. Более подробный анализ результатов ожидается во второй половине августа.

Ориентировочные данные о результатах централизованных экзаменов передаются местным самоуправлениям, которые в дальнейшем анализируют их и передают образовательным учреждениям.

Вороненко убеждена, что данные экзаменов в разрезе школ или самоуправлений - это "лишь один из элементов сигнала об успеваемости учащихся", который без дополнительных данных о причинах является неполной информацией.

Также данные об успеваемости на экзаменах не всегда связаны с конкретным учебным заведением. Многие школьники меняли школы, и новая школа не может существенно изменить то, чему учащийся научился раньше.

В этом году самые худшие результаты на экзаменах как в основной, так и в средней школе были по математике.

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