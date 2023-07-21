Минобразования призывает оценить призывы к переходу на обучение в онлайн-школы России

Министерство образования и науки (МОН) предложило Министерству внутренних дел (МВД) оценить открытые призывы к освоению образовательных программ путем дистанционного обучения в России.
В письме за подписью министра Анды Чакши, поступившем в распоряжение агентства LETA, сказано, что летом 2023 года был поднят вопрос о возможности получения образования жителями Латвии посредством дистанционного обучения, в том числе в учебных заведениях, основанных в России или различных других странах мира и выражающих поддержку идеологии и позиции России в войне с Украиной.
В данной связи выбор такой образовательной программы по своему содержанию и мировоззренческой позиции не соответствует лучшим интересам ребенка - жителя Латвии, а также интересам латвийского государства и общества.
В этом контексте следует учитывать, что в 2021-2022 годах были подготовлены поправки к закону об образовании, которые предусматривали ограничение дистанционного обучения для детей младшего возраста, однако Сейм отклонил такой вариант, поскольку дистанционное обучение стало признанной и относительно популярной формой обучения во всем мире, в том числе в Латвии. Эта возможность используется по разным причинам, и во время пандемии Covid-19 интерес к дистанционному обучению значительно возрос.
Хотя получение основного образования в Латвии является обязательным, действующие законы не предусматривают его обязательного получения в учебном заведении, зарегистрированном в Латвии или, например, в государстве-члене Европейского союза.
Таким образом, в настоящее время допускается отчисление ребенка школьного возраста из программы основного образования на основании представленного свидетельства о зачислении ребенка в зарубежное образовательное учреждение, в том числе по программе дистанционного обучения.
Кроме того, в соответствии с регламентом, предусмотренным в постановлениях Кабинета министров, семья также может получать государственное пособие на ребенка, обучающегося в зарубежном общеобразовательном или профессиональном образовательном учреждении.
По мнению МОН, нормативные акты не предусматривают возможности четкого влияния на выбор родителей - жителей Латвии - при принятии решения об учебном заведении, где будет учиться их ребенок. Кроме того, введение таких ограничений подлежит проверке на конституционность и соразмерность.
В то же время в настоящий момент некоторые призывы осваивать образовательные программы дистанционным способом вызывают тревогу и в очередной раз поднимают вопрос об ограничении таких предложений в Латвии.
Это, в частности касается деятельности Юлии Сохиной, которая в разных социальных сетях предлагает воспользоваться возможностями дистанционного обучения в России, в онлайн-школе Санкт-Петербургского государственного университета.
Из архива LETA следует, что Сохина является помощницей депутата Европарламента Татьяны Жданок (РСЛ), в 2000 году она окончила Московский государственный индустриальный университет и в прошлом году баллотировалась на выборах в 14-й Сейм.
Принимая во внимание вышеизложенное, МОН призывает МВД оценить соответствие упомянутой деятельности интересам национальной безопасности, а также, в случае угрозы интересам национальной безопасности, ограничить доступность веб-сайтов зарубежных образовательных учреждений для дистанционного образования в Латвии, а также осуществить другие меры в соответствии с компетенцией.
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