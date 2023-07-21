Минобразования призывает оценить призывы к переходу на обучение в онлайн-школы России

Таким образом, в настоящее время допускается отчисление ребенка школьного возраста из программы основного образования на основании представленного свидетельства о зачислении ребенка в зарубежное образовательное учреждение, в том числе по программе дистанционного обучения.

Кроме того, в соответствии с регламентом, предусмотренным в постановлениях Кабинета министров, семья также может получать государственное пособие на ребенка, обучающегося в зарубежном общеобразовательном или профессиональном образовательном учреждении.

По мнению МОН, нормативные акты не предусматривают возможности четкого влияния на выбор родителей - жителей Латвии - при принятии решения об учебном заведении, где будет учиться их ребенок. Кроме того, введение таких ограничений подлежит проверке на конституционность и соразмерность.

В то же время в настоящий момент некоторые призывы осваивать образовательные программы дистанционным способом вызывают тревогу и в очередной раз поднимают вопрос об ограничении таких предложений в Латвии.

Это, в частности касается деятельности Юлии Сохиной, которая в разных социальных сетях предлагает воспользоваться возможностями дистанционного обучения в России, в онлайн-школе Санкт-Петербургского государственного университета.

Из архива LETA следует, что Сохина является помощницей депутата Европарламента Татьяны Жданок (РСЛ), в 2000 году она окончила Московский государственный индустриальный университет и в прошлом году баллотировалась на выборах в 14-й Сейм.

Принимая во внимание вышеизложенное, МОН призывает МВД оценить соответствие упомянутой деятельности интересам национальной безопасности, а также, в случае угрозы интересам национальной безопасности, ограничить доступность веб-сайтов зарубежных образовательных учреждений для дистанционного образования в Латвии, а также осуществить другие меры в соответствии с компетенцией.