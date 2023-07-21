Наемники ЧВК "Вагнер" жалуются на невыплаченные зарплаты

Издание исследовало сообщения в различных закрытых связанных с ЧВК "Вагнер" чатах, в которых переписывались как сами наемники, так и члены их семей.

В одном из таких чатов примерно 12 000 человек. В этом чате в июле "Агентство" нашло 20 разных жалоб на невыплаченные наемникам зарплаты.

Члены семей трех наемников подтвердили изданию, что часть "вагнеровцев" действительно не получила зарплаты.

Одна женщина указала, что ее муж не получал зарплату с марта. Общий объем неполученной зарплаты уже достиг 800 000 рублей (почти 8000 евро).

Женщина отмечает, что у нее больше не получается связаться с представителями ЧВК.

Ее муж записался в ЧВК "Вагнер" как доброволец.

Задержку с выплатой зарплат изданию подтвердили и две женщины, мужей которых "Вагнер" завербовал в российских тюрьмах.

В свою очередь представители ЧВК "Вагнер" в этом чате утверждают, что зарплату боевикам группировки выплатят когда-нибудь после 20 июля.