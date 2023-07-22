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Видео ⟩ ВСУ нанесли удары по нефтебазе и складу в Крыму, объявлена эвакуация

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no "Twitter" video/Visegrad24

В оккупированном российскими войсками Крыму на складе боеприпасов в результате удара беспилотника произошел взрыв, сообщает Русская служба BBC.

Глава российской администрации оккупированного полуострова Сергей Аксенов

приказал эвакуировать жителей в радиусе пяти километров от склада, а также остановить движение поездов по крымской железной дороге.

"Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения. Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге", - написал он.

Позже стало известно, что в ВСУ подтвердили удары по нефтебазе и складу боеприпасов в Крыму.

"Силы обороны Украины уничтожили нефтебазу и склады армии РФ во временно окупированном Октябрськом", - сказано в сообщении Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

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