Видео ⟩ ВСУ нанесли удары по нефтебазе и складу в Крыму, объявлена эвакуация

Глава российской администрации оккупированного полуострова Сергей Аксенов

приказал эвакуировать жителей в радиусе пяти километров от склада, а также остановить движение поездов по крымской железной дороге.

"Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения. Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге", - написал он.

Позже стало известно, что в ВСУ подтвердили удары по нефтебазе и складу боеприпасов в Крыму.

"Силы обороны Украины уничтожили нефтебазу и склады армии РФ во временно окупированном Октябрськом", - сказано в сообщении Управления стратегических коммуникаций ВСУ.