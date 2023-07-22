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Видео ⟩ Бывший премьер Репше пробует себя в роли актера

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Эйнар Репше на съемках анимационного фильма
Эйнар Репше на съемках анимационного фильма Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

Полнометражный анимационный фильм "Dieva suns" создается в экспериментальных целях - он снимается при помощи ротоскопирования. В съемках принимает участие в том числе и бывший премьер-министр Эйнар Репше, сообщает передача Bez Tabu.

Принцип ротоскопирования прост, но интересен - сначала фильм снимается при помощи актеров, а потом перерисовывается вручную.

Режиссеры фильма Райтис и Лаурис Абеле указывают, что такую технику использовала и анимационная студия Уолта Диснея, однако таких фильмов в жанре для взрослых, каким является "Dieva suns", не так много.

Комментируя свое участие в создании фильма, Репше указал, что работа актера его очень захватывает, и он рад вместе с другими актерами и мастерами создать что-то, что общество захочет посмотреть в кино или на телевизионных экранах. Кроме того, Репше с детства интересовала профессия актера.

Процесс съемок был необычным - один из режиссеров вспоминает, что требовал у актеров для сьемок пороть себя и есть печенье с похожей на мухоморы глазурью.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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