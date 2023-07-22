Видео ⟩ Бывший премьер Репше пробует себя в роли актера

Принцип ротоскопирования прост, но интересен - сначала фильм снимается при помощи актеров, а потом перерисовывается вручную.

Режиссеры фильма Райтис и Лаурис Абеле указывают, что такую технику использовала и анимационная студия Уолта Диснея, однако таких фильмов в жанре для взрослых, каким является "Dieva suns", не так много.

Комментируя свое участие в создании фильма, Репше указал, что работа актера его очень захватывает, и он рад вместе с другими актерами и мастерами создать что-то, что общество захочет посмотреть в кино или на телевизионных экранах. Кроме того, Репше с детства интересовала профессия актера.

Процесс съемок был необычным - один из режиссеров вспоминает, что требовал у актеров для сьемок пороть себя и есть печенье с похожей на мухоморы глазурью.

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