Почему в Сербии так любят Россию

На тот момент это была одна из самых больших пророссийских демонстраций в Европе.

Полиция заблокировала ультраправого лидера Дамьяна Кнежевича, когда он и другие протестующие пытались штурмовать резиденцию президента Фото: Reuters

Протестующие размахивали российскими флагами, держали в руках плакаты с буквой "Z", ставшей символом войны, и портреты российского президента. Некоторые из демонстрантов даже скандировали: "Владимир Путин — наш президент".

"У нас в Украине война. Мы патриоты, мы должны поддерживать наших братьев. Это наша политика, это наша история", — заявил тогда Кнежевич в интервью Би-би-си.

"По итогам этой войны я ясно вижу новую Европу — и, может быть, даже новый мир", — уверял он.

Кнежевич и другие члены возглавляемой им организации "Народный патруль" известны своими экстремистскими взглядами на мигрантов, в особенности мусульман, и открытыми призывами к насилию.

Связи с "Вагнером"

В ноябре 2022 года, через восемь месяцев после начала полномасштабной войны в Украине, Кнежевич принял приглашение приехать в пункт вербовки ЧВК "Вагнер", наемников которой обвиняют в совершении десятков военных преступлений в Сирии, Африке и Украине.

Кнежевич посетил открытый незадолго до того медиацентр "Вагнера" в Санкт-Петербурге, после чего заявил Би-би-си, что "полностью поддерживает все, что делают вагнеровцы".

Через несколько недель после поездки в Россию на границе с Косово Кнежевич в одежде с символикой "Вагнера" ​​участвовал в напряженном противостоянии с пограничной полицией.

"Вагнер" начал поддерживать пророссийских сепаратистов на востоке Украины в 2014 году Фото: Reuters