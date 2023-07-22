Самолет Ryanair, направлявшийся в Дублин, после взлета вернулся обратно в Ригу

Рейс FR1977 авиакомпании Ryanair вернулся в аэропорт Риги после взлета; планировалось, что самолет совершит полет из Риги в Дублин, сообщает агентство LETA.
Представитель аэропорта Лаура Кулакова сообщила, что самолет после взлета сообщил о необходимости вернуться в аэропорт "Рига". Воздушное судно приземлилось без происшествий.
По неофициальной информации, рейс был направлен обратно в Ригу, так как у самолета возникли технические проблемы. Планируется, что инженеры проверят самолет, чтобы выяснить, когда самолет снова можно будет использовать.
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