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Самолет Ryanair, направлявшийся в Дублин, после взлета вернулся обратно в Ригу

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Самолет Ryanair в аэропорту "Рига"
Самолет Ryanair в аэропорту "Рига" Фото: Paula Čurkste / LETA

Рейс FR1977 авиакомпании Ryanair вернулся в аэропорт Риги после взлета; планировалось, что самолет совершит полет из Риги в Дублин, сообщает агентство LETA.

Представитель аэропорта Лаура Кулакова сообщила, что самолет после взлета сообщил о необходимости вернуться в аэропорт "Рига". Воздушное судно приземлилось без происшествий.

По неофициальной информации, рейс был направлен обратно в Ригу, так как у самолета возникли технические проблемы. Планируется, что инженеры проверят самолет, чтобы выяснить, когда самолет снова можно будет использовать.

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