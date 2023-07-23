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Видео ⟩ Вблизи Бахмута был ранен сепаратист и депутат Госдумы РФ Бородай

rus.tvnet.lv
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Александр Бородай
Александр Бородай Фото: @nexta_tv/Twitter.com

Российский политик и бывший "премьер-министр" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Бородай попал под перекрестный огонь и получил ранения, сообщает информационное агентство Nexta.

Бородай считается одним из бывших лидеров пророссийских сепаратистов, ведущих войну против Украины с 2014 года. На фотографии видно, что у него кровоточащая рана на голове, и, похоже, он также был ранен в руку.

Сообщается, что в автомобиль Бородая попал осколок танкового снаряда. В результате обстрела, пострадал не только Бородай, но и его команда.

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