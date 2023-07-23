Видео ⟩ Вблизи Бахмута был ранен сепаратист и депутат Госдумы РФ Бородай

Российский политик и бывший "премьер-министр" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Бородай попал под перекрестный огонь и получил ранения, сообщает информационное агентство Nexta.
Бородай считается одним из бывших лидеров пророссийских сепаратистов, ведущих войну против Украины с 2014 года. На фотографии видно, что у него кровоточащая рана на голове, и, похоже, он также был ранен в руку.
Сообщается, что в автомобиль Бородая попал осколок танкового снаряда. В результате обстрела, пострадал не только Бородай, но и его команда.
Alexander Boroday, one of the former leaders of pro-Russian militants in Donbas, came under fire. pic.twitter.com/ecovdQGw4J— NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2023
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