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В соцсетях распространяются фейки о скидках Rīgas satiksme

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Edijs Pālens/LETA

В настоящее время из фейкового профиля мошенников на Facebook распространяется ложная информация о покупке билетов Rīgas satiksme со скидками, сообщается на сайте rigassatiksme.lv.

Как указали на предприятии, речь идет о мошенничестве.

Rīgas satiksme просит не производить оплату ни при каких обстоятельствах.

Компания заявляет, что полиция проинформирована об этом случае.

Оборот Rīgas satiksme в 2022 году составил 168,7 млн ​​евро, а прибыль - 1,25 млн евро.

Фото: Rīgas Satiksme

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