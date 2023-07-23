В соцсетях распространяются фейки о скидках Rīgas satiksme

В настоящее время из фейкового профиля мошенников на Facebook распространяется ложная информация о покупке билетов Rīgas satiksme со скидками, сообщается на сайте rigassatiksme.lv.
Как указали на предприятии, речь идет о мошенничестве.
Rīgas satiksme просит не производить оплату ни при каких обстоятельствах.
Компания заявляет, что полиция проинформирована об этом случае.
Оборот Rīgas satiksme в 2022 году составил 168,7 млн евро, а прибыль - 1,25 млн евро.
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