Решетин назвал трогательную причину, почему он дал дочерям одинаковые вторые имена

Актер и режиссер Интарс Решетин посетил программу Pasaki to skaļi и рассказал, почему дал обеим дочерям одно и то же второе имя - Мария.
Решетин не скрывает, что главное в его жизни - это семья. Актер - отец двух дочек, которых он и его жена хотят научить тому, что мама и папа тоже могут быть друзьями.
Известный актер также объяснил, почему он дал своим дочерям одинаковые вторые имена -
если дочери после того, как выйдут замуж , возьмут фамилию мужа, то актер хотел сделать что-то, что объединит его детей навеки.
"Имя Мария будет объединяющим, которое останется для них двоих вместе на всю жизнь, потому что я думаю, что фамилии они поменяют, когда выйдут замуж. Вторая причина - маму моего отца звали Мария, и у нас были очень хорошие отношения - я был ее любимым внуком. Это в честь моей бабушки из Польши", - пояснил Решетин.
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