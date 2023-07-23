Решетин назвал трогательную причину, почему он дал дочерям одинаковые вторые имена

Решетин не скрывает, что главное в его жизни - это семья . Актер - отец двух дочек, которых он и его жена хотят научить тому, что мама и папа тоже могут быть друзьями.

"Имя Мария будет объединяющим, которое останется для них двоих вместе на всю жизнь, потому что я думаю, что фамилии они поменяют, когда выйдут замуж. Вторая причина - маму моего отца звали Мария, и у нас были очень хорошие отношения - я был ее любимым внуком. Это в честь моей бабушки из Польши", - пояснил Решетин.