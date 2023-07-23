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Мэр Одессы обратился к россиянам: "Вы нас не сломаете, а лишь разозлите еще больше"

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Обстрелы в Одессе
Обстрелы в Одессе Фото: Reuters/ScanPix

Мэр Одессы Геннадий Труханов записал видеообращение, в котором прокомментировал обстрел Минобороны РФ на город в ночь на 23 июля. В ролике он перешел на русский язык, обращаясь к гражданам России, пишет "Медуза".

"Несколько слов на русском, специально для россиян. Если бы вы знали, как вас ненавидит Одесса. Не только ненавидит, но и презирает. Вы боретесь с маленькими детьми, с православными храмами. Да что говорить - ваши ракеты летят даже в кладбища. За эту войну вас называли по-разному: рашисты, орки, мрази, гниды. Но это еще ласково. Вы просто существа без роду и племени, морали и ценностей. И без будущего. Вы очень плохо знаете нас, одесситов. Вы нас не сломаете, а лишь разозлите еще больше. Сила наших защитников, умноженная на боль и злость обычных людей, станет для вас приговором. Слава Украине!", - сказал он.

Напомним, в ночь на воскресенье, 23 июля, российская армия обстреляла Одессу и область. В результате удара погиб один человек, а еще 22 мирных жителя пострадали. Ракетный удар нанес серьезные разрушения Спасо-Преображенскому кафедральному собору. Как минимум 25 памятников архитектуры повреждены в центре Одессы в результате ракетного удара.

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