Мэр Одессы обратился к россиянам: "Вы нас не сломаете, а лишь разозлите еще больше"

"Несколько слов на русском, специально для россиян. Если бы вы знали, как вас ненавидит Одесса. Не только ненавидит, но и презирает. Вы боретесь с маленькими детьми, с православными храмами. Да что говорить - ваши ракеты летят даже в кладбища. За эту войну вас называли по-разному: рашисты, орки, мрази, гниды. Но это еще ласково. Вы просто существа без роду и племени, морали и ценностей. И без будущего. Вы очень плохо знаете нас, одесситов. Вы нас не сломаете, а лишь разозлите еще больше. Сила наших защитников, умноженная на боль и злость обычных людей, станет для вас приговором. Слава Украине!", - сказал он.