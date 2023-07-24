Фото ⟩ Армия РФ атаковала Одесскую область. Разрушен ангар с зерном

По данным оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины, целью четырехчасовой атаки дронов-камикадзе Shahed-136 стала портовая инфраструктура Дуная. Силам украинской ПВО удалось сбить три беспилотника.

В результате ударов разрушен ангар с зерном, повреждены резервуары для хранения других грузов.

В одном из производственных помещений произошел пожар, который оперативно ликвидирован.

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщает, что в ходе атаки пострадали шестеро сотрудников порта. Четверо госпитализированы с ранениями.

Напомним, РФ с 18 июля наносит удары по объектам портовой инфраструктуры на юге Украины, называя это "возмездием" за взрыв на Крымском мосту.

В ночь на 23 июля Одесса подверглась самому масштабному удару по историческому центру города с начала российского вторжения. В центре Одессы были повреждены несколько жилых домов, как минимум 25 памятников архитектуры, а также разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.