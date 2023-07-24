Воздействие морской воды на кожу и волосы

Кристаллы соли в морской воде содержат большинство известных нам химических элементов, а их положительное влияние на организм, в том числе на эмоциональное благополучие, давно доказано.
При использовании морской соли в питании стимулируется обмен веществ и балансируются биологические процессы в организме, укрепляется иммунитет, облегчаются различные виды болей. В свою очередь, для внешней красоты полезно добавлять морскую соль в ванну для смягчения огрубевшей кожи, использовать в качестве одного из ингредиентов для эффективного уменьшения целлюлита или массажа головы в целях стимуляции роста волос.
Хотя способы применения различны, даже простое освежение и купание в морской воде могут разным образом улучшить состояние волос и кожи. Чем ценна соленая вода и как уберечь кожу и волосы от сухости и ломкости, вызванных солью, рассказывает Арта Богданова, консультант аптечной сети Apotheka.
"Количество соли в Балтийском море относительно невелико по сравнению с другими морями или океанами мира, то есть в среднем содержится 5-7 граммов соли на литр, поэтому ее воздействие на кожу и волосы будет мягче, чем в других местах, где количество соли может доходить до 35 граммов на литр. Чем выше концентрация соли в воде, тем больше необходимо принимать мер предосторожности, чтобы правильно впитать ценные вещества, а также защитить кожу и волосы от негативного воздействия соли", - указывает консультант Арта Богданова.
Преимущество - наполненные волокна волос и очищенная кожа головы
Кристаллы соли в морской воде богаты витаминами и минералами, такими как магний, цинк, медь, селен и другими веществами, которые наполняют структуру волос, увеличивают их объем и улучшают общее состояние здоровья. Железо заботится о снабжении корней волос питательными веществами, цинк служит для синтеза белка, обеспечения эластичности волос, медь способствует сохранению пигментации, а селен замедляет старение клеток и борется с внешними воздействующими факторами.
"Помимо вышеперечисленного, соленая вода является отличным отшелушивающим средством для очищения кожи головы или натуральным заменителем шампуня. Во время купания рекомендуется оставлять волосы распущенными и несобранными, чтобы они равномерно впитывали ценные вещества. Для жирных волос соленая вода удалит излишки кожного сала и очистит их от скопившейся косметики, поэтому волосяной фолликул впитает больше питательных веществ. Для проблемной кожи головы соль уменьшит раздражение и сухость, поможет избавиться от перхоти.
Если микрофлора кожи головы благоприятна для развития грибков, образуется шелушение или расслоение кожи, что может вызвать зуд и покраснение. После купания соль в ваших волосах поглотит лишнюю влагу и поможет устранить среду, необходимую для выживания грибков, что уменьшит образование перхоти. После купания и сушки волос рекомендуется сделать небольшой массаж головы, стимулирующий приток крови к коже и способствующий росту волос", - советует консультант Apotheka Арта Богданова.
Соленая вода также обладает антибактериальными свойствами, которые могут помочь в лечении проблем с кожей головы, таких как экзема и псориаз. Соль является природным противовоспалительным и антиоксидантным средством, способствует восстановлению кожного барьера в области головы. Если купание в море невозможно, вспышку псориаза можно предотвратить и в ванне с добавлением в воду соли Мертвого моря.
Недостатки - сухость волос и потеря пигментации.
Хотя соленая вода имеет много преимуществ, слишком долгое пребывание в воде и частое купание также могут нанести вред коже головы и волосам. Соль вытягивает влагу из волос, поэтому рекомендуется ограничить контакт с морской водой до одного-двух раз в неделю и постараться выполнить несколько шагов, чтобы защитить волосы:
- Перед купанием в соленой воде рекомендуется смочить волосы пресной водой. Это поможет увлажнить ваши волосы и уменьшить количество соли, которую вы принимаете во время плавания.
- После купания в соленой воде необходимо ополоснуть волосы пресной водой, чтобы удалить излишки соли и восстановить естественный уровень рН волос.
- На пляже волосы подвергаются вредному воздействию солнечных лучей, поэтому рекомендуется использовать безопасные для волос средства с УФ-защитой, чтобы уменьшить вредное воздействие солнца и сухость.
- После контакта с соленой водой рекомендуется использовать кондиционер или питательную маску, содержащую витамин Е, масло жожоба, аргановое масло, кокосовое масло. Эти продукты помогут предотвратить сухость и повреждения, вызванные соленой водой.
- При частом контакте с соленой водой, в результате которого волосы значительно истончаются или становятся более ломкими, рекомендуется обратиться к парикмахеру или дерматологу, который порекомендует наиболее подходящие средства для данного типа кожи головы и волос.
Для окрашенных, обесцвеченных или ослабленных волос воздействие соли будет особенно вредно, так как питательные вещества теряются в волосах в процессе химической обработки или из-за нагревания инструментов для укладки, и в результате соленая вода может вызвать дополнительные повреждения, такие как выцветание цвета или потеря пигментации.
Преимущество - очищенная и более здоровая кожа
Морская вода может действовать как естественный эксфолиант, помогая очищать и освежать кожу. В случае экземы или сухости кожи соленая вода способна улучшить кровообращение, клеточный метаболизм, помочь избавиться от токсических конечных продуктов метаболизма, эффективно очистить кожу от ороговевших клеток, в результате чего кожа станет более чистой, гладкой и упругой.
"Соленая вода также может помочь "подсушить" прыщики, но на нее не следует полагаться как на единственное средство от акне, потому что недостаточно данных, доказывающих ее общую эффективность. Но это может стать дополнительным подспорьем в улучшении здоровья кожи", - рассказывает консультант Apotheka Арта Богданова.
Недостаток - обезвоженность кожи
В зависимости от чувствительности кожи и уровня концентрации солей в воде морская вода может вызвать обезвоживание защитного барьера кожи. Лишение кожи влаги, в которой она нуждается, может сделать ее сухой, раздраженной и повысить чувствительность к солнцу, способствуя солнечным ожогам.
Если весь день был проведен на солнце и в соленой воде, рекомендуется сначала ополоснуть кожу пресной водой, а дома провести более глубокое очищение и увлажнение, используя питательный крем или лосьон для поддержания уровня влажности кожи.
У каждого человека может быть разная реакция на морскую воду. Для одних она может быть благоприятной, а для других – неблагоприятной. Следя и наблюдая за тем, как кожа и волосы реагируют на морскую воду, каждый может подобрать подходящий режим ухода для поддержания здорового вида кожи и волос.
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