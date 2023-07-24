Воздействие морской воды на кожу и волосы

Преимущество - очищенная и более здоровая кожа

Морская вода может действовать как естественный эксфолиант, помогая очищать и освежать кожу. В случае экземы или сухости кожи соленая вода способна улучшить кровообращение, клеточный метаболизм, помочь избавиться от токсических конечных продуктов метаболизма, эффективно очистить кожу от ороговевших клеток, в результате чего кожа станет более чистой, гладкой и упругой.

"Соленая вода также может помочь "подсушить" прыщики, но на нее не следует полагаться как на единственное средство от акне, потому что недостаточно данных, доказывающих ее общую эффективность. Но это может стать дополнительным подспорьем в улучшении здоровья кожи", - рассказывает консультант Apotheka Арта Богданова.

Недостаток - обезвоженность кожи

В зависимости от чувствительности кожи и уровня концентрации солей в воде морская вода может вызвать обезвоживание защитного барьера кожи. Лишение кожи влаги, в которой она нуждается, может сделать ее сухой, раздраженной и повысить чувствительность к солнцу, способствуя солнечным ожогам.

Если весь день был проведен на солнце и в соленой воде, рекомендуется сначала ополоснуть кожу пресной водой, а дома провести более глубокое очищение и увлажнение, используя питательный крем или лосьон для поддержания уровня влажности кожи.

У каждого человека может быть разная реакция на морскую воду. Для одних она может быть благоприятной, а для других – неблагоприятной. Следя и наблюдая за тем, как кожа и волосы реагируют на морскую воду, каждый может подобрать подходящий режим ухода для поддержания здорового вида кожи и волос.