В Екабпилсской тюрьме произошел пожар: пострадал один человек

В воскресенье в 12:51 в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступил вызов в Екабпилис, где в двухэтажном общественном здании загорелся матрас, сообщили агентству LETA в VUGD. До приезда пожарных сотрудники здания потушили пламя с помощью огнетушителей. Из здания эвакуировались три человека, один из которых пострадал и был передан медикам.

По имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, матрас горел в Екабпилсской тюрьме.

В 21:42 пожарные выехали в Лаздонскую волость Мадонского края, где в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома на площади 15 квадратных метров горели кровать и предметы домашнего обихода.

До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 11 человек. Три человека были доставлены медикам.