TVNET GRUPA приглашает в Летнюю школу журналистики #MediaMakers!

10:10–10:40 Медийная грамотность, или Азбука создания статей. Как отличить мнение от факта? Как придумать привлекательный заголовок? Какому источнику можно доверять, а какому - нет? Обсудим каждый шаг написания статьи начиная от выбора темы и заканчивая реакцией читателей (Артур Быков, журналист TVNET | Klik)

10:40–11:10 We do dance on TikTok. Как преподносить новости в соцсетях? Редактор соцсетей расскажет о том, как преподносить, показывать и объяснять аудитории новости и события в соцсетях. Как "говорить" на языке соцсетей и в чем разница в подаче новостей в TikTok, Facebook и Instagram (Лиана Епифанова, руководитель проектов соцсетей RUS TVNET)

11:10–11:40 Экскурсия по редакции (Анастасия Жданова, руководитель по благополучию и развитию персонала)

11:40–12:00 Нет табуированных тем! В СМИ нет тем, о которых нельзя писать или которые нельзя исследовать, все зависит от оформления. Исследовательскую журналистику можно встретить и в так называемом развлекательном контенте. Как? Покажем на уже готовых примерах и объясним, как дойти до идеи и реализовать ее (Луизе Лоте Аболтиня, редактор разделов TVNET Izklaide/Klik Dzīvesstils)