TVNET GRUPA приглашает в Летнюю школу журналистики #MediaMakers!

10:40–11:10 We do dance on TikTok. Как преподносить новости в соцсетях? Редактор соцсетей расскажет о том, как преподносить, показывать и объяснять аудитории новости и события в соцсетях. Как "говорить" на языке соцсетей и в чем разница в подаче новостей в TikTok, Facebook и Instagram (Лиана Епифанова, руководитель проектов соцсетей RUS TVNET)