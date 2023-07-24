TVNET GRUPA приглашает в Летнюю школу журналистики #MediaMakers!

Информировать, обучать, вдохновлять - таков девиз ведущей онлайн-медиагруппы TVNET. Именно поэтому этим летом TVNET GRUPA приглашает всех заинтересованных подать заявку на участие в бесплатной Летней школе журналистики #MediaMakers.
Как создаются новости? Какова ежедневная работа журналиста? Победит ли TikTok традиционные СМИ? Какая разница между популярным инфлюенсером и журналистом TVNET GRUPA? Что скрывается за работой военного документалиста? Почему за журналистику нужно платить?
Ответы на эти вопросы ищи в Летней школе журналистики TVNET GRUPA #MediaMakers!
11 августа предлагаем лекции профессионалов TVNET GRUPA в помещениях редакции, за чем последует поддержка участников на протяжении двух недель - у самых активных участников под руководством медиаэкспертов будет возможность реализовать свои идеи, приумножив как свой опыт, так и портфолио.
Лучшие работы мы опубликуем на платформах TVNET GRUPA и поздравим отличников на особом мероприятии 25 августа.
Что мы предлагаем?
- День бесплатных лекций в помещениях редакции TVNET GRUPA 11 августа
- Поддержку профессионалов TVNET GRUPA в реализации вашей идеи на протяжении двух недель
- Публикацию созданных работ на платформах TVNET GRUPA, которые можно будет включить в портфолио
- Особое мероприятие для отличников 25 августа
- Прекрасный опыт в мире СМИ и первые контакты в нем
Чего мы ожидаем?
- Интереса к работе СМИ, неравнодушного отношения и активной работы
- Идей, которые вы хотите реализовать
- Образование и/или опыт в журналистике или приближенной к ней сфере (будет преимуществом)
- Обязательства прослушать все лекции 11 августа и реализовать свою идею на протяжении двух недель с возможностью презентовать ее готовой 25 августа
Лекции 11 августа пройдут на латышском языке. Реализовать свой проект есть возможность и на русском языке при поддержке RUS TVNET.
Как подать заявку?
Необходимо заполнить анкету - ЗДЕСЬ.
Заявки принимаются до 6 августа 2023 года. Письмо, подтверждающее участие в Летней школе TVNET GRUPA #MediaMakers, вы получите на свой адрес электронной почты до 9 августа.
Призываем подавать заявки всех, кого интересуют рабочие процессы и закулисье работы СМИ!
Примите во внимание! Число мест в Летней школе ограничено, из всех заявок на день лекций 11 августа мы отберем 20 наиболее мотивированных кандидатов. Возможность использовать менторинг на протяжении двух недель будет предложена 10 из них.
Программа
09:00 Встреча, регистрация, утренний кофе или чай
09:30–9:40 Вводные слова и план дня (Анастасия Жданова, руководитель по благополучию и развитию персонала)
9:40–9:50 Сила и ответственность СМИ (Томс Островскис, главный редактор TVNET GRUPA)
9:50–10:10 Выражение мнения и его последствия "Это Томс Лусис. Очень несимпатичный человек, тучный, неухоженный, закомплексованный неудачник, который ничего не добился в жизни. Никто. Пустое место. Ни одна адекватная и красивая женщина никогда не выберет его. Даже за деньги, которых у него, скорее всего, нет" (с) Алдис Гобземс. У мнения публициста всегда будут не только согласные, но и противники, поэтому без толстой кожи и крепких нервов тут делать нечего (Томс Лусис, публицист)
10:10–10:40 Медийная грамотность, или Азбука создания статей. Как отличить мнение от факта? Как придумать привлекательный заголовок? Какому источнику можно доверять, а какому - нет? Обсудим каждый шаг написания статьи начиная от выбора темы и заканчивая реакцией читателей (Артур Быков, журналист TVNET | Klik)
10:40–11:10 We do dance on TikTok. Как преподносить новости в соцсетях? Редактор соцсетей расскажет о том, как преподносить, показывать и объяснять аудитории новости и события в соцсетях. Как "говорить" на языке соцсетей и в чем разница в подаче новостей в TikTok, Facebook и Instagram (Лиана Епифанова, руководитель проектов соцсетей RUS TVNET)
11:10–11:40 Экскурсия по редакции (Анастасия Жданова, руководитель по благополучию и развитию персонала)
11:40–12:00 Нет табуированных тем! В СМИ нет тем, о которых нельзя писать или которые нельзя исследовать, все зависит от оформления. Исследовательскую журналистику можно встретить и в так называемом развлекательном контенте. Как? Покажем на уже готовых примерах и объясним, как дойти до идеи и реализовать ее (Луизе Лоте Аболтиня, редактор разделов TVNET Izklaide/Klik Dzīvesstils)
12:00–12:30 Apollo.lv - человек в новостях. Как и насколько по-разному рождаются человеческие истории. Одна возникает за столиком в кафе в центре Риги, за другой едешь в Роговку и целый день бродишь по пояс в траве. Обе они ценны. Означает ли развлекательный - "желтый"? Короткий обзор от "адвокатов" развлекательного контента: почему мы создаем такой контент и как люди его потребляют? (Кристине Кравале, главный редактор Apollo.lv, и Иева Райскума, журналист Apollo.lv)
12:30–13:00 Искусство фото/видео - важный инструмент в руках СМИ в цифровой век. Значение фото и видео в СМИ во времена дигитализации. Почему СМИ необходимы фото и видео. Какие форматы соответствуют больше всего и являются самыми удачными в цифровых СМИ (Роберт Штейнбергс - руководитель отдела фото/видео TVNET GRUPA, Лаура Диана Себре Балтиня - руководитель отдела видеопроектов/продюсер TVNET GRUPA)
13:00–14:00 Пицца, кофе, закуски, свободное время (в помещениях TVNET GRUPA)
14:00–14:20 Разнообразие, смелость, активная позиция - RUS TVNET как платформа для диалога. Какие СМИ потребляют русскоязычные Латвии? Кому (не)доверяют? Повлияла ли война на потребление СМИ в Латвии и как? Почему у TVNET есть версия на русском языке? Команда и ценности RUS TVNET (Эрика Сташкевич, главный редактор RUS TVNET)
14:20–14:40 Почему за журналистику нужно платить, или Что такое Klik? В наши дни складывается впечатление, что информация и контент - бесплатны. Что на самом деле скрывается за содержанием СМИ, которое мы потребляем ежедневно? Абонирование качественного контента уже давно является нормальной и распространенной практикой в развитых странах. Больше о том, как платный контент развивается в Латвии и Балтии, в чем главные препятствия и кто остается в прибыли (Арманд Омулс, руководитель по развитию бренда Klik)
14:40–15:20 Что означает быть военным репортером? Работа военного репортера и ее закулисье во время создания репортажей из горячих точек - Украины, Нагорного Карабаха, Сирии и других мест (Янис Вингрис, журналист, режиссер TVNET | Klik)
15:20–17:00 - Разделение на группы, презентация своих идей и дальнейшие шаги - разговор с менторами.
Для участия заполните анкету - ЗДЕСЬ!
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