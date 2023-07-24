Фото ⟩ 25 000 зрителей, салют и сборная по хоккею: грандиозное шоу Prāta Vētra в Лиепае

В минувшую субботу, 22 июля, группа Prāta Vētra завершила двухлетний концертный тур грандиозным шоу на лиепайском стадионе "Даугава". Концерт Gads bez kalendāra в Лиепае собрал около 25 тысяч человек.
"Не описать словами! Спасибо всем, кто был с нами на концерте в Лиепае! Мы сохраним эти чувства и вспомним о них, когда ветер нас сдует с пути! Отдохнем и продолжим", - говорит команда Prāta Vētra.
Встреча в ветреном городе Лиепая была волнительной как для самих музыкантов, так и для публики со всей Латвии. В полном сюрпризов концерте Prāta Vētra исполнили как свои самые популярные хиты, так и песни из последнего мини-альбома. Pagalmi, Karalienes valsis и в кульминации концерта - Pasta balodīts со впечатляющим фейерверком над почти 20-метровой сценой.
На концерте также выступила молодая поп- и хип-хоп-исполнительница Būū, которая была не только специальным гостем перед выступлением Prāta Vētra, но и исполнила с группой песню Lantern. Prāta Vētra благодарят всех гостей концерта - ansis, группу Tautumeitas, Кристине Паже, Густаво и Дона.
"Огромное спасибо также талантливым музыкантам, которые дышат с нами в одном ритме - бас-гитаристу Ингарсу Вилюмсу, мастеру перкуссии и ударных Нелли Бубуянц, гитаристу Улдису Бейтиньшу и отличным бэк-вокалисткам - Габриэль Звайгзните, Линде Анете Рушениеце и Уне Даниэле Айзгайле. Также выражаем искреннюю благодарность нашим семьям, друзьям, сторонникам и технической команде из более чем 400 человек, которые участвовали в создании этого тура Gads bez kalendāra", - продолжают Ренарс Кауперс, Марис Михельсонс, Янис Юбалтс и Каспарс Рога.
На концерте был особо отмечен успех латвийской сборной на чемпионате мира по хоккею 2023 года - Prāta Vētra чествовали латвийских хоккеистов песней Bronza, пригласив бронзовых медалистов присоединиться к ним на сцене. Ощущение праздника усиливали эмоциональные видеопроекции, на которых можно было еще раз насладиться голами хоккеистов и моментами успешных матчей команды.
Как и на другие концерты тура Gads bez kalendāra, на концерт в Лиепае были приглашены украинцы, бежавшие от войны и нашедшие свой дом в Латвии. Более 150 украинских беженцев из разных городов Латвии приехали в Лиепаю, чтобы вместе насладиться удивительной силой мелодий Prāta Vētra. Особо эмоциональным моментом на концерте стала песня Spoguīt, spoguīt, которую исполнил Янис Юбалтс, превратив уже знакомое "озеро света" в "море света" при помощи публики.
О комфорте и развлечениях зрителей позаботились друзья Prāta Vētra - страховая и технологическая компания Balcia, которая не только организовала специальный фан-рейс из Риги в Лиепаю и обратно, meet&greet - встречу поклонников с группой, но и предоставила охраняемую бесплатную парковку City Combo прямо у входа на стадион. Также, загрузив новое приложение Balcia, у посетителей концерта была возможность получить подарки от Balcia и Prāta Vētra.
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