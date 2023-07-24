Фото ⟩ 25 000 зрителей, салют и сборная по хоккею: грандиозное шоу Prāta Vētra в Лиепае

"Не описать словами! Спасибо всем, кто был с нами на концерте в Лиепае! Мы сохраним эти чувства и вспомним о них, когда ветер нас сдует с пути! Отдохнем и продолжим", - говорит команда Prāta Vētra.

Встреча в ветреном городе Лиепая была волнительной как для самих музыкантов, так и для публики со всей Латвии. В полном сюрпризов концерте Prāta Vētra исполнили как свои самые популярные хиты, так и песни из последнего мини-альбома. Pagalmi, Karalienes valsis и в кульминации концерта - Pasta balodīts со впечатляющим фейерверком над почти 20-метровой сценой.

На концерте также выступила молодая поп- и хип-хоп-исполнительница Būū, которая была не только специальным гостем перед выступлением Prāta Vētra, но и исполнила с группой песню Lantern. Prāta Vētra благодарят всех гостей концерта - ansis, группу Tautumeitas, Кристине Паже, Густаво и Дона.