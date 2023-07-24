Видео ⟩ В Валмиере во время рэп-концерта зрители опрокинули забор

Как видно из видео, размещенного в TikTok, Prusax исполняет зажигательный хит Moshpit. Однако уже во время первых куплетов фанаты настолько вдохновляются энергией песни, что начинают наклоняться через забор, установленный охраной, в результате чего опрокидывают его.

Рэпер, видимо, заметил, что толпа ведет себя опрометчиво, и попытался успокоить зрителей.

Однако фанаты не очень захотели прислушаться - буквально через три минуты забор опрокинули во второй раз, а через некоторое время ограждение рухнуло в третий раз.

На видео удачно подмечено - "Бог любит троицу". К счастью, во время инцидентов никто не пострадал.