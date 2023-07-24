Тюрьмы Латвии устарели: после побега Минюст проверит места заключения

Либиня-Эгнере встретилась с начальником Управления местами заключения (IeVP) Дмитрием Калиным и начальником Рижской центральной тюрьмы Райвисом Рунцисом, которые подтвердили, что случай побега из Рижской центральной тюрьмы является исключительным и общество может чувствовать себя в безопасности.

Калин и Рунцис заявили, что недостатки в Рижской центральной тюрьме, которые были использованы для организации побега, полностью устранены и другие тюрьмы по всей Латвии также полностью контролируются.

Министр поручила не только расследовать конкретные обстоятельства побега, но и оценить систему в целом.

Либиня-Эгнере отмечает, что инфраструктура тюрем устарела не только морально, но и с точки зрения требований безопасности, и только недавно началось строительство новой тюрьмы в Лиепае и нового учебного центра в Олайне, чтобы дальнейшее обучение сотрудников было современным. Кроме того, тюрьмы недоукомплектованы кадрами, вакансий в настоящее время около 400.

Привлечение новых сотрудников в тюрьмы - это вопрос внутренней безопасности, заявила Либиня-Эгнере.

Уже сообщалось, что 23 июля подозреваемый в покушении на убийство Марис Ковалtв 1993 года рождения совершил побег из Рижской центральной тюрьмы и через нескольких часов был задержан на Саркандаугаве.