Полиция Италии провела масштабную операцию против безжалостной мафии Фоджи

К операции против возможных членов мафии Фоджи были привлечены около 500 полицейских.

Самая молодая мафиозная организация Италии укрепилась в провинции Фоджи, установив контроль над местным населением путем вымогательства.

Vasta operazione antimafia a Foggia e provincia, dove i #Carabinieri hanno eseguito misure cautelari nei confronti di 82 persone tra vertici, affiliati e contigui della cosiddetta "società foggiana"➡️https://t.co/vVMkF9W0B2 pic.twitter.com/DdRoT2xhPD — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) July 24, 2023

Операция стала "очень сильным ударом по мафии Фоджи - одной из самых опасных и жестоких преступных группировок", - заявил министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози.

Выданы одера на арест 81 человека и домашний арест для одного человека, говорится в сообщении полиции.

Монополия на торговлю кокаином приносит мафии Фоджи по меньшей мере 200 000 евро в день, указывает полиция.

Фото: Ekrānuzņēmums no Twitter ieraksta

Преступности в Фоджи не уделяли должного внимания несколько десятилетий, в основном власти концентрировались на мафиозных организациях в Сицилии, Калабрии и Неаполе.

Преступная группировка, которую иногда называют Четвертой мафией, в конце концов привлекла большее внимание властей. За последние годы за решетку попали несколько ее лидеров.