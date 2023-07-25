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Полиция Италии провела масштабную операцию против безжалостной мафии Фоджи

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Борьба полиции против мафии в Италии
Борьба полиции против мафии в Италии Фото: Ekrānuzņēmums no Twitter ieraksta

В понедельник полиция Италии провела масштабную операцию против одной из самых насильственных мафиозных группировок в стране. Выданы ордера на арест 81 человека, которые подозреваются в контрабанде и торговле наркотиками.

К операции против возможных членов мафии Фоджи были привлечены около 500 полицейских.

Самая молодая мафиозная организация Италии укрепилась в провинции Фоджи, установив контроль над местным населением путем вымогательства.

Операция стала "очень сильным ударом по мафии Фоджи - одной из самых опасных и жестоких преступных группировок", - заявил министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози.

Выданы одера на арест 81 человека и домашний арест для одного человека, говорится в сообщении полиции.

Монополия на торговлю кокаином приносит мафии Фоджи по меньшей мере 200 000 евро в день, указывает полиция.

Фото: Ekrānuzņēmums no Twitter ieraksta

Преступности в Фоджи не уделяли должного внимания несколько десятилетий, в основном власти концентрировались на мафиозных организациях в Сицилии, Калабрии и Неаполе.

Преступная группировка, которую иногда называют Четвертой мафией, в конце концов привлекла большее внимание властей. За последние годы за решетку попали несколько ее лидеров.

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