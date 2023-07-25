Бежал к маме на Саркандаугаву: передача раскрыла три возможных маршрута бегства Ковалева

23 июля из Центральной тюрьмы в Риге сбежал подозреваемый в покушении на убийство Марис Ковалев 1993 года рождения, которого через несколько часов удалось задержать на Саркандаугаве. Передача Degpunktā рассказала о возможном маршруте бегства преступника.
У Ковалева было два часа времени, пока его фото не были опубликованы. Он сбежал из тюрьмы в 13:45, а первая информация и его фото попали в распоряжение СМИ в 15:36.
Чтобы попасть из Центральной тюрьмы на улицу Симаня, где Ковалева задержали, у беглеца было три возможных маршрута, сообщает Degpunktā.
Первый и самый быстрый был по улице Пернавас, далее по Сенчу, Кр. Валдемара и Дунтес.
Во втором варианте, чтобы как можно быстрее попасть в пункт назначения к матери, сбежавший, возможно, выбрал путь по улице Матиса, далее по Шарлотес, Кр. Валдемара и Дунтес.
Третий вариант - по улице Вестиенас по направлению к Кроню, по Бривибас, Маза Клияна, Казарму, Карайвью и Дунтес. Расстояние самое большое - 8 киломеров. Потраченное время - час и 38 минут, сообщает передача.
Degpunktā настроена скептически по поводу физических возможностей Ковалева пройти столь длинную дистанцию, так как у него были проблемы с передвижением. Передача не исключает вероятность того, что преступник использовал и другие способы передвижения.
"Он пришел. Нога была или сломана, или нечто подобное. Он посидел здесь, и только затем уже приехали, забрали и увезли. Все. Что было дальше, неизвестно", - рассказала передаче жительница дома.
По информации Degpunktā, полиция поймала его на улице Симаня, когда он скрывался у матери.
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