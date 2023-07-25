Глава Минобороны Украины заявил CNN, что контрнаступление ВСУ отстает от графика, но идет по плану

Он добавил, что украинские войска предпринимают действия на разных направлениях, чтобы не дать россиянам понимания о направлении основного удара.

"Победа и вступление в НАТО к лету 2024 года"

В отношении общего хода войны Резников сказал CNN, что к лету следующего года она закончится победой Киева — и после этого Украина может получить приглашение на вступление в НАТО.

Одна из главных проблем украинских военных во время наступления — большое количество мин, установленных армией РФ Фото: Reuters

Резников напомнил, что следующий саммит Североатлантического альянса, который состоится в июле следующего года в Вашингтоне, станет юбилейным: на нем будет отмечаться 75 лет со дня создания блока.

"Кто знает, может быть, он станет очень важным днем для Украины, — сказал глава Минобороны Украины. — Это только мой прогноз".

На недавнем саммите НАТО, который состоялся в Вильнюсе, члены альянса заявили, что будущее Украины — в блоке, но отказались назвать точные временные перспективы ее вступления. Они отметили, что Украина может войти в НАТО лишь в момент, когда выполнит все необходимые условия и когда это будут поддерживать все члены.

В интервью CNN Резников признал, что вступление Украины в НАТО не может состояться до окончания войны с Россией. А в ответ на вопрос, закончится ли, по его мнению, война до саммита 2024 года, министр обороны быстро ответил: «Да. Мы эту войну выиграем».

Керченский мост - одна из целей украинских вооруженных сил, заявил Резников Фото: Reuters