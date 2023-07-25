В семейные разборки Гобземса включилась испанская полиция

Скандальный экс-политик Алдис Гобземс уже несколько недель продолжает "полоскать грязное белье семьи". Теперь он заявляет, что бывшая жена пытается похитить его детей, пишет журнал Privātā Dzīve.
Издание связалось с Гобземсом. Он рассказал: "Безумные вещи происходят возле моего дома в Севилье. Нас там нет, я с детьми в безопасности на другом конце Испании. В понедельник (на прошлой неделе) я пережил попытку похищения моих детей, которая была организована и профинансирована любовником Кристы, а осуществлена моей бывшей женой с какими-то бандитами.
Почему я так смело об этом говорю? Потому что там есть камеры, которые все фиксируют, соседи, которые дали показания полиции, а также соседи, готовые дать показания. В Испании, к счастью, соседи не прячутся за занавесками и не делают вид, будто ничего не видели", - заявил Гобземс.
В свою очередь, Криста все также воздерживается от комментариев, пишет Privātā Dzīve.
Экс-депутат говорит, что соглашение между ним и его бывшей женой в силе уже давно - Гобземс находился в Испании, а Криста в Латвии - оно было оформлено у нотариуса.
"Сразу скажу, что этот документ заключен давно. Криста хотела его заключить, чтобы она была спокойна, чтобы могла заниматься своими делами. В нем указано, что дети находятся под моей полной опекой, мы должны согласовывать ее общение с детьми. Криста не может приходить к нам, когда вздумает. Однако в понедельник она прибыла без предупреждения.
Никого не встретив, она написала заявление в полицию, что дети пропали. Однако в Испании я за пять минут могу позвонить начальнику полиции и сказать, что дети не исчезли, и показать ему их, довольных и окруженных заботой. Здесь полиция ищет справедливость.
Когда я узнал о заявлении Кристы, мы были по пути на море. Поехали в ближайший полицейский участок, все рассказали. Но она написала следующее заявление, что дети под угрозой, им опасно находиться дома. Полиция поехала домой. Вышел сосед, чьи дети с моими часто играют. Он сказал, что это вранье об угрозе и вся улица, на которой мы живем, готова дать показания", - заявил Алдис.
По словам Гобземса, он уверен, что осенью предстанет перед испанским судом.
Больше читайте в журнале Privātā Dzīve от 25 июля.
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