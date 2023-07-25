В семейные разборки Гобземса включилась испанская полиция

Издание связалось с Гобземсом. Он рассказал: "Безумные вещи происходят возле моего дома в Севилье. Нас там нет, я с детьми в безопасности на другом конце Испании. В понедельник (на прошлой неделе) я пережил попытку похищения моих детей, которая была организована и профинансирована любовником Кристы, а осуществлена моей бывшей женой с какими-то бандитами.

Почему я так смело об этом говорю? Потому что там есть камеры, которые все фиксируют, соседи, которые дали показания полиции, а также соседи, готовые дать показания. В Испании, к счастью, соседи не прячутся за занавесками и не делают вид, будто ничего не видели", - заявил Гобземс.

В свою очередь, Криста все также воздерживается от комментариев, пишет Privātā Dzīve.

Экс-депутат говорит, что соглашение между ним и его бывшей женой в силе уже давно - Гобземс находился в Испании, а Криста в Латвии - оно было оформлено у нотариуса.