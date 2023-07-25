Фото ⟩ Ринкевич на встрече с Кучинскисом высказался за увеличение зарплат сотрудников МВД

Как сообщила специалист по связям с общественностью медиацентра канцелярии президента Элина Креса, официальные лица встретились, чтобы обсудить актуальные вопросы системы внутренних дел, в том числе действия полиции в вопросах, затрагивающих национальную безопасность, и нелегальную миграцию из Беларуси.

В ходе встречи президент призвал министра внутренних дел поручить полиции принимать строгие и принципиальные меры против угроз общественной безопасности и порядку, включая преступления на почве ненависти.

По словам президента, в последнее время отдельные случаи, такие как провокации против сотрудников правоохранительных органов 16 июля на пляже Юрмалы и прекращение уголовного дела по делу избитого в Даугавпилсе молодого человека, свидетельствуют о том, что полиция неверно воспринимает такие правонарушения.

Ринкевич высказался за повышение заработной платы сотрудников системы внутренних дел.

В ходе беседы президент заявил, что нелегальную иммиграцию из Белоруссии можно считать гибридной атакой. Ринкевич подчеркнул, что Латвия обязана защищать безопасность внешних границ НАТО и Европейского союза, а Государственная пограничная служба должна иметь достаточные правовые и практические средства для выполнения этой задачи.

Ринкевич подтвердил готовность лично ознакомиться с ходом строительства латвийско-белорусской и латвийско-российской пограничной инфраструктуры и укрепления отдельных участков границы.

В ходе беседы также обсуждалась готовность системы внутренних дел к реагированию на возможные провокации со стороны российской террористической группировки "Вагнер".