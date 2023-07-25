Видео ⟩ Птенец чайки "остановил" движение троллейбуса на улице Марияс

Чайка практически остановила движение в центре Риги, медленно шагая впереди троллейбуса Rīgas satiksme. Такое видео завирусилось в социальных сетях.
На видео запечатлено, как птица неспешно вышагивает по проезжей части на улице Марияс в направлении центра, тем самым блокируя движение. За чайкой же медленно следует троллейбус.
Эту прогулку прервал прохожий, который отогнал чайку.
Reizēm no Rīgas arī kādi forši video.— kaķim paveicās (@greengableskarl) July 25, 2023
Kaija ir liels,kaija nevienam ceļu negriezīs. pic.twitter.com/oKKsOIfcbq
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