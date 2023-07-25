Видео ⟩ Грузовик врезался в Вантовый мост около резиденции президента

На опубликованном в соцсетях видео видно, что грузовик пытался проехать под Вантовым мостом, но врезался в него.

Водитель не обратил внимание на дорожный знак, на котором указано, что максимальная высота проезда под мостом составляет 2,9 метра.

Следует отметить, что такие аварии в Риге не редкость. На прошлой неделе похожее дорожно-транспортное происшествие также случилось возле резиденции президента Латвии.