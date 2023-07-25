Украина: ВСУ наступают в районе Бахмута и на южном направлении

По сообщениям Генштаба Украины, ВСУ удалось выбить россиян с позиций у Андреевки.

"В ходе ведения Силами обороны наступательно-штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки", - рассказал представитель генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

Андрей Ковалев также рассказал, что российские войска предпринимали безуспешные попытки наступления в районах северо-западнее Орехово-Васильевки, южнее Ивановского и западнее Клещеевки.

На южном фронте украинские войска добились успеха в районе села Старомайорское. Сейчас, по словам представителя генштаба, Силы обороны закрепляются там на достигнутых рубежах, пишет Русская служба BBC.

Всего за последние сутки по всему фронту произошло 35 боевых столкновений между противником и украинскими защитниками

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступления на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, сообщает украинский генштаб.

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