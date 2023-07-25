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Полиция запрещает в Нарве мероприятия, связанные с военной пропагандой РФ

rus.postimees.ee
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Нарва
Нарва Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Полиция приняла решение запретить с 26 июля по 2 августа проведение в Нарве публичных собраний, если поводом для их проведения является празднование значимых для России памятных дней военной направленности. Об этом пишет Rus.Postimees.

"К сожалению, есть люди, которые в конце июля и начале августа раньше праздновали дату оккупации Нарвы и другие значимые для России военные праздники, - разъяснил руководитель полицейского отделения Нарвы Индрек Пюви. - Развязанная Россией война в Украине преступна, так что использовать пропагандистскую символику и отмечать военные праздники в Эстонии невозможно".

Руководитель отделения объяснил, что в ситуации, когда те же самые российские военные подразделения совершают военные преступления в Украине, проведение таких собраний недопустимо.

"Скорее всего, на таких мероприятиях использовалась бы враждебная символика, что повлекло бы за собой серьезные правонарушения и конфликты", - сказал Пюви.

Это значит, что полиция запрещает проведение демонстраций, собраний и выступлений, пропагандирующих войну и поддерживающих в символах, на словах и действиями военные преступления путинского режима в Украине. К сегодняшнему дню в полицию поступило одно заявление на регистрацию публичного собрания, которое должно было состояться 26 июля в Нарве. В связи с распоряжением это заявление было отклонено.

За проведение запрещенного публичного собрания полагается денежный штраф или тюремное заключение сроком до одного года.

Полиция будет задерживать людей, которые агитируют принимать участие в собрании или иным способом помогают в его организации.

"Мы будем также следить за происходящим и в интернете, в социальных сетях, чтобы быстро обнаруживать такие случаи и не допустить разжигания вражды", - сказал руководитель отделения полиции.

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