Полиция запрещает в Нарве мероприятия, связанные с военной пропагандой РФ

"К сожалению, есть люди, которые в конце июля и начале августа раньше праздновали дату оккупации Нарвы и другие значимые для России военные праздники, - разъяснил руководитель полицейского отделения Нарвы Индрек Пюви. - Развязанная Россией война в Украине преступна, так что использовать пропагандистскую символику и отмечать военные праздники в Эстонии невозможно".

Руководитель отделения объяснил, что в ситуации, когда те же самые российские военные подразделения совершают военные преступления в Украине, проведение таких собраний недопустимо.

"Скорее всего, на таких мероприятиях использовалась бы враждебная символика, что повлекло бы за собой серьезные правонарушения и конфликты", - сказал Пюви.

Это значит, что полиция запрещает проведение демонстраций, собраний и выступлений, пропагандирующих войну и поддерживающих в символах, на словах и действиями военные преступления путинского режима в Украине. К сегодняшнему дню в полицию поступило одно заявление на регистрацию публичного собрания, которое должно было состояться 26 июля в Нарве. В связи с распоряжением это заявление было отклонено.

За проведение запрещенного публичного собрания полагается денежный штраф или тюремное заключение сроком до одного года.

Полиция будет задерживать людей, которые агитируют принимать участие в собрании или иным способом помогают в его организации.

"Мы будем также следить за происходящим и в интернете, в социальных сетях, чтобы быстро обнаруживать такие случаи и не допустить разжигания вражды", - сказал руководитель отделения полиции.