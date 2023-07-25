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Видео ⟩ Самолет РФ выпустил сигнальные ракеты по беспилотнику США в Сирии

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Самолет РФ выпустил ракеты по американскому беспилотнику над Сирией
Самолет РФ выпустил ракеты по американскому беспилотнику над Сирией Фото: Ekrānšāviņš

В воскресенье, 23 июля, российский истребитель пролетел в нескольких метрах от американского беспилотника в небе над Сирией и выпустил по нему сигнальные ракеты, поразив и повредив американский самолет, заявили во вторник, 25 июля, американские военные.

Инцидент произошел в воскресенье, подтвердил высокопоставленный командующий ВВС США, назвав инцидент попыткой России вытеснить беспилотник MQ-9 Reaper с сирийского неба.

"Одна из российских ракет попала в американский самолет MQ-9, серьезно повредив его пропеллер", - заявил глава Центрального командования ВВС США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич.

"Мы призываем российские силы в Сирии немедленно положить конец этому безрассудному, неспровоцированному и непрофессиональному поведению", - добавил он.

Гринкевич отметил, что беспилотник удалось удержать в воздухе и возвратить на базу.

В последние недели российские истребители неоднократно проводили угрожающие маневры рядом с американскими беспилотниками, участвующими в операции против террористической группировки "Исламское государство" на западе Сирии.

По словам официальных лиц США, за последние три недели российские самолеты несколько раз пролетали в опасной близости от американских беспилотников Reaper, запуская сигнальные ракеты и заставляя их совершать маневры уклонения.

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