Видео ⟩ Самолет РФ выпустил сигнальные ракеты по беспилотнику США в Сирии

Инцидент произошел в воскресенье, подтвердил высокопоставленный командующий ВВС США, назвав инцидент попыткой России вытеснить беспилотник MQ-9 Reaper с сирийского неба.

"Одна из российских ракет попала в американский самолет MQ-9, серьезно повредив его пропеллер", - заявил глава Центрального командования ВВС США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич.

"Мы призываем российские силы в Сирии немедленно положить конец этому безрассудному, неспровоцированному и непрофессиональному поведению", - добавил он.

Гринкевич отметил, что беспилотник удалось удержать в воздухе и возвратить на базу.

В последние недели российские истребители неоднократно проводили угрожающие маневры рядом с американскими беспилотниками, участвующими в операции против террористической группировки "Исламское государство" на западе Сирии.

По словам официальных лиц США, за последние три недели российские самолеты несколько раз пролетали в опасной близости от американских беспилотников Reaper, запуская сигнальные ракеты и заставляя их совершать маневры уклонения.

The U.S. Department of Defense has released Footage from a July 23rd Incident over Syria that shows a Su-35S of the Russian Air Force conducting an Interception of an American MQ-9 “Reaper” Drone which was reportedly on a Anti-ISIS Mission; the Russian Aircraft can be seen acting… pic.twitter.com/6x06LMlX2Y — OSINTdefender (@sentdefender) July 25, 2023