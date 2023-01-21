США в пятницу, 20 января, признали российскую группу наемников ЧВК "Вагнер" "международной преступной организацией", усилив давление на военную структуру во главе с Евгением Пригожиным, близким соратником российского президента, которая сейчас воюет в Украине.
США: ЧВК "Вагнер" покупает оружие в Северной Корее
"ЧВК "Вагнер" - это преступная организация, которая продолжает совершать массовые злодеяния и нарушения прав человека", - заявил спикер Совета национальной Безопасности США Джон Кирби.
Минфин США наложит на ЧВК "Вагнер" дополнительные санкции.
Кирби продемонстрировал фотографии, полученные американской разведкой, на которых видны российские железнодорожные вагоны, въезжающие в Северную Корею.
В эти вагоны, как утверждается, потом были погружены ракеты для последующего использования силами "Вагнера".
These declassified images provide smoking gun proof for the Wagner Group's arms imports from North Korea pic.twitter.com/YYXNj7ORQJ— Samuel Ramani (@SamRamani2) January 20, 2023
"Мы ожидаем, что он ЧВК "Вагнер" продолжит получать северокорейские системы вооружений. Мы, безусловно, осуждаем действия Северной Кореи и призываем КНДР немедленно прекратить поставки "Вагнеру", и мы делаем следующий шаг, принимая меры против самого "Вагнера", - сказал Кирби.
При этом США не считают, что поставки северокорейского оружия оказали значительное влияние на ход боевых действий в Украине.
Напомним, что ЧВК "Вагнер" воюет вместе с солдатами российской регулярной армии в Украине.
Администрация президента США Джо Байдена ранее обвиняла Северную Корею в поставках оружия России.
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