США: ЧВК "Вагнер" покупает оружие в Северной Корее

"ЧВК "Вагнер" - это преступная организация, которая продолжает совершать массовые злодеяния и нарушения прав человека", - заявил спикер Совета национальной Безопасности США Джон Кирби.

Минфин США наложит на ЧВК "Вагнер" дополнительные санкции.

Кирби продемонстрировал фотографии, полученные американской разведкой, на которых видны российские железнодорожные вагоны, въезжающие в Северную Корею.

В эти вагоны, как утверждается, потом были погружены ракеты для последующего использования силами "Вагнера".

These declassified images provide smoking gun proof for the Wagner Group's arms imports from North Korea pic.twitter.com/YYXNj7ORQJ — Samuel Ramani (@SamRamani2) January 20, 2023

"Мы ожидаем, что он ЧВК "Вагнер" продолжит получать северокорейские системы вооружений. Мы, безусловно, осуждаем действия Северной Кореи и призываем КНДР немедленно прекратить поставки "Вагнеру", и мы делаем следующий шаг, принимая меры против самого "Вагнера", - сказал Кирби.

При этом США не считают, что поставки северокорейского оружия оказали значительное влияние на ход боевых действий в Украине.

Напомним, что ЧВК "Вагнер" воюет вместе с солдатами российской регулярной армии в Украине.

Администрация президента США Джо Байдена ранее обвиняла Северную Корею в поставках оружия России.