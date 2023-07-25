Видео ⟩ На пропагандистские каналы в РФ попало видео с пенсионеркой, которую везут на экзамен по латышскому

74-летняя Наталья считает, что экзамен по латышскому языку - это "геноцид против русскоязычных". Как гражданке России ей нечего сказать о войне России против Украины, которая, по ее словам, является политикой. Как жительница Латвии, но не гражданка, она критикует законы Латвии, в том числе латышей, которые, как ей говорят, "стали более высокомерными".

Видео сняла активистка Ольга Петкевич, которая начала сбор подписей под инициативой о снижении возрастного порога для освобождения от экзамена по латышскому языку для жителей Латвии, которые приняли гражданство России.

В сообщении Службы государственной безопасности (VDD) сказано: "По мнению VDD, действия этой женщины, несмотря на трудности и проблемы, решившей сдать экзамен по латышскому языку и подтвердить свои знания, должны рассматриваться как положительный пример для других граждан России.

В то же время некоторые лица использовали этот случай в корыстных целях, чтобы способствовать разделению латвийского общества и настроить жителей Латвии против латвийского правительства и институтов".

Видео, на котором женщину везут на экзамен, распространили и в кремлевских пропагандистских СМИ. Об этом сообщили, например, портал "Русский мир", корреспондент "России Сегодня" Алексей Стефанов и другие.

Государственная канцелярия ожидает, что в ближайшие недели и месяцы количество новостей о поправках к Закону об иммиграции будет только увеличиваться, и поэтому в настоящее время работает над улучшением коммуникации, понимая, что невозможно одновременно остановить враждебные сообщения и дезинформацию Кремля.

Видео: Первый сюжет программы Panorāma

Видео: Второй сюжет программы Panorāma