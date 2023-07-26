В пруду парка в Кемери нашли тело мужчины

По словам местных жителей, глубина пруда составляет около полутора метров. Его часто используют местные рыбаки для ловли мелкой рыбы в качестве хобби. Об этом же свидетельствуют и удочки, оставленные в растущих поблизости туях. Однако покойный не был любителем рыбалки - мужчина возрастом около 70 лет проживал в местном доме престарелых.

Пока неизвестно, стала ли смерть мужчины результатом несчастного случая или убийства. В доме престарелых звучат версии, что случившееся могло быть и несчастным случаем. У пожилого человека была и хорошая пенсия, и доброе сердце.

При осмотре тела правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти. "На данный момент все указывает на то, что мужчина утонул. Как обычно в таких случаях, для выяснения точных обстоятельств возбуждено уголовное дело в соответствии с главой 13 Уголовного закона", - говорится в сообщении Госполиции.

Местные жители вспоминают, что это не первый случай, когда человек погибает в пруду местного парка.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)