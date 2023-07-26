Видео ⟩ Нарушение или причуды полиции? Водитель отделался от штрафа с помощью видеорегистратора

На видеозаписи видно, что автор видео законно обгоняет впереди идущий грузовой автомобиль, после чего перестраивается обратно на свою полосу. Далее видно, что по встречной полосе едет полицейский экипаж, который тут же включает проблесковые маячки и спешит догнать автора видео.

Сотрудники правоохранительных органов указали водителю на то, что он нарушил правила дорожного движения - выехал колесами с одной стороны автомобиля за двойную сплошную линию. Водителя от штрафа спас видеорегистратор.

"После демонстрации видео я не получил штрафа, хотя правоохранители указали, что я одним колесом пересек двойную сплошную линию", - сообщил автор видео.

"Они увидели, что наезд произошел буквально на несколько сантиметров, и почувствовали себя глупо. Один из стражей порядка понял ситуацию, а второй был непреклонен и хотел выписать штраф. В итоге меня все-таки не наказали и я смог продолжить путь. Однако оштрафован оказался водитель Volkswagen Passat, который ехал позади меня", - рассказал автор видео.

Видео: Запись видеорегистратора водителя в Польше