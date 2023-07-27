Еженедельно в рубрике "Звезды повышают градус" RUS TVNET размещает самые горячие снимки звезд за неделю. Какими пикантными фото на этот раз знаменитости заманивали подписчиков?
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Только для взрослых. Подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет:
Фото ⟩ Кокетство Стужук, декольте Сальмы Хайек и шортики Клум
Загорающая Эмили Ратаковски
Ким Кардашьян купалась
Хайди Клум в ультракоротких шортах
Светлана Лобода на отдыхе
Джиджи Хадид на отдыхе
Декольте Сальмы Хайек
Кокетливая София Стужук
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