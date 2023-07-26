NEPLP закрыл доступ к сайту ЧВК "Вагнер" и еще двум российским веб-страницам

На момент написания заметки все три портала все еще доступны.

Как отмечает NEPLP, службы безопасности констатировали, что указанные сайты используются для поддержки агрессивной пропаганды России, в том числе для распространения ложной информации о войне России против Украины и военных преступлениях, совершенных Россией, а также для их оправдания.

Также там распространяется информация, разжигающая рознь и дискредитирующая Латвийское государство и НАТО. Такая информация в информационном пространстве Латвии может создать ложное представление о событиях в мире, негативно повлиять на сосуществование различных общественных групп и создает угрозу безопасности Латвийского государства, отмечает NEPLP.

Например, на yapolitic.ru можно смотреть российские пропагандистские программы, которые ведут Владимир Соловьев, Ольга Скабеева и другие лица, публично поддерживающие войну России в Украине, а wagner2022.ru приглашает вступить в частную военную компанию "Вагнер".

"В целом указанные сайты распространяют нарратив о том, что в ситуации в Украине виноваты страны Запада и НАТО, а Россия хочет только обеспечить мир во всем мире. Также дискредитируются способности НАТО защищать государства альянса, оправдывается вторжение России в Украину", - говорится в заявлении NEPLP.

По мнению совета, в конкретном случае польза для общества от блокировки сайтов значительно больше, чем ограничение прав, поскольку общество больше не будет получать ложную информацию, угрожающую безопасности Латвии, Украины и Европы в целом.

Решение NEPLP может быть обжаловано в Административном районном суде в течение месяца, но это не влияет на его выполнение.