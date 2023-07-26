"Кощунство, надругательство над всеми нами". Как убийц милуют после участия в войне, а матери жертв пытаются с этим бороться

Не получив ответа на свои запросы о местонахождении Васильева, Ирина Гаврилова прилетела в Волгоград, чтобы заняться розысками лично. Вместе с адвокатом она съездила в ИК-26, побывала в приемной губернатора, который когда-то объявлял награду за поимку Васильева, написала заявление в мэрии города, даже сходила в паспортный стол по месту прописки убийцы — все безрезультатно.

В итоге Гавриловой удалось попасть на личный прием к одной из сотрудниц волгоградского УФСИН. «Она нас выслушала, со всем сердцем отнеслась к моей ситуации и сказала, что его 4 октября перевели в Ростов, а дальше, мол, я вам не могу <официально> сказать информацию, но, скорее всего, он ушел в „Вагнер“, потому что с Ростова все идут в „Вагнер“, а дальше его срок шесть месяцев, и если останется жив, он выходит на свободу, — пересказывает Гаврилова содержание их разговора. — Я говорю: ну как так можно, это же шакал, как его можно выпустить? Она говорит: это уже не в моей компетенции».