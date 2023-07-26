Фото ⟩ Латвийские модели, блогеры и инфлюенсеры на вечеринке Joie de vivre

Латвийские знаменитости и инфлюенсеры отметили разгар летнего сезона на вечеринке Joie de vivre*. В рамках мероприятия гости погрузились в мир вдохновения и искусства, насладившись мастер-классом по живописи, кулинарными шедеврами от Сигне Мейране, соавтора L'Officiel Gourmand и автора тринадцати книг о кулинарии, а также коктейлями от посла коньячного дома в Балтии.
Разгар летнего сезона - самое время "праздновать жизнь" и наслаждаться атмосферой joie de vivre в компании друзей и близких, отдаваться вдохновению и полету фантазии, занимаясь живописью, восполнять свой внутренний ресурс, получая гастрономическое наслаждение от изысканных напитков и закусок, приготовленных мастерами своего дела. Именно это ждало гостей коньячного дома.
Мероприятие посетили актриса Агнесе Зелтиня, модель и Miss Universe Latvia 2022 Кате Алексеева, телеведущая Лелде Цериня, стилисты и творческие личности Эрик Укасс, Кристине Рудзинска, Лиене Стурайне, а также гурмэ Валерия Бируле и другие.
Галерея: Латвийские модели, блогеры и инфлюенсеры на вечеринке Joie de vivre
О торжественной атмосфере мероприятия позаботились ведущий Айвис Цериньш и певец Юстс. Сигне Мейране, только что прибывшая из Франции, поделилась с гостями своими гастрономическими открытиями и удивила закусками, наилучшим образом сочетающимися и раскрывающими вкус оригинальных коктейлей на базе коньяка, рецепт которых был разработан специально для этого летнего сезона многолетним послом бренда Courvoisier в Балтии Витаутасом Пазерецкасом.
В. Пазерецкас посвятил гостей в актуальные тренды приготовления и подачи коктейлей на основе коньяка в этом летнем сезоне: "Коньяк в современном мире - это напиток, позволяющий погрузиться в атмосферу праздника жизни, замедлиться, насладиться моментом. Он придает любому событию особый элегантный "вкус". Благодаря своей давней истории мы точно знаем, как ценен каждый прожитый миг, поэтому мы несем в мир философию наслаждения моментом. Что может быть лучше, чем в разгар лета насладиться восхитительным видом на море в историческом месте и погрузиться в особую атмосферу joie de vivre, приняв участие в художественном мастер-классе и насладившись рассказами о Франции и новых кулинарных открытиях от Сигне, человека глубоко влюбленного в кулинарию, потягивая напитки, которые удивят даже самого взыскательного гурмана своим богатым и многогранным вкусом, легкостью и современностью подачи".
* Мероприятие коньячного дома Courvoisier
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