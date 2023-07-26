Фото ⟩ Латвийские модели, блогеры и инфлюенсеры на вечеринке Joie de vivre

О торжественной атмосфере мероприятия позаботились ведущий Айвис Цериньш и певец Юстс. Сигне Мейране, только что прибывшая из Франции, поделилась с гостями своими гастрономическими открытиями и удивила закусками, наилучшим образом сочетающимися и раскрывающими вкус оригинальных коктейлей на базе коньяка, рецепт которых был разработан специально для этого летнего сезона многолетним послом бренда Courvoisier в Балтии Витаутасом Пазерецкасом.

В. Пазерецкас посвятил гостей в актуальные тренды приготовления и подачи коктейлей на основе коньяка в этом летнем сезоне: "Коньяк в современном мире - это напиток, позволяющий погрузиться в атмосферу праздника жизни, замедлиться, насладиться моментом. Он придает любому событию особый элегантный "вкус". Благодаря своей давней истории мы точно знаем, как ценен каждый прожитый миг, поэтому мы несем в мир философию наслаждения моментом. Что может быть лучше, чем в разгар лета насладиться восхитительным видом на море в историческом месте и погрузиться в особую атмосферу joie de vivre, приняв участие в художественном мастер-классе и насладившись рассказами о Франции и новых кулинарных открытиях от Сигне, человека глубоко влюбленного в кулинарию, потягивая напитки, которые удивят даже самого взыскательного гурмана своим богатым и многогранным вкусом, легкостью и современностью подачи".