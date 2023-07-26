Отстранен от должности министр иностранных дел Китая

Официальных объяснений причин отставки представлено не было, но в сообщениях китайских государственных СМИ говорилось, что председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о назначении его преемника.

Цинь считался доверенным лицом Си, и многие аналитики связывали его стремительный взлет по дипломатической лестнице с отношениями с правителем Китая.

Должность снова займет предшественник Циня, Ван И.

Цинь не появлялся на публике около месяца, что вызвало слухи о его судьбе. В последний раз на публике Гана видели 25 июня на встрече с замминистра иностранных дел РФ Андреем Руденко в Пекине. Британская газета Guardian отметила, что 57-летний дипломат пропал именно тогда, когда Пекин пытался наладить отношения с США.

Один из наиболее распространенных слухов о пропаже политика был таков: Ган якобы находится под следствием после того, как оу него бнаружилась романтическая связь на стороне.