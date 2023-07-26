Отстранен от должности министр иностранных дел Китая

В результате голосования высшего законодательного органа Китая - Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей во вторник, 25 июля, со своего поста был уволен министр иностранных дел Китая Цинь Ган, сообщает государственная телекомпания CCTV.
Официальных объяснений причин отставки представлено не было, но в сообщениях китайских государственных СМИ говорилось, что председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о назначении его преемника.
Цинь считался доверенным лицом Си, и многие аналитики связывали его стремительный взлет по дипломатической лестнице с отношениями с правителем Китая.
Должность снова займет предшественник Циня, Ван И.
Цинь не появлялся на публике около месяца, что вызвало слухи о его судьбе. В последний раз на публике Гана видели 25 июня на встрече с замминистра иностранных дел РФ Андреем Руденко в Пекине. Британская газета Guardian отметила, что 57-летний дипломат пропал именно тогда, когда Пекин пытался наладить отношения с США.
Один из наиболее распространенных слухов о пропаже политика был таков: Ган якобы находится под следствием после того, как оу него бнаружилась романтическая связь на стороне.
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