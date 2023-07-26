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Конец эпохи "Дождя" в Латвии: последний эфир из Риги состоится в начале августа

rus.tvnet.lv
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Студия телеканала "Дождь"
Студия телеканала "Дождь" Фото: Evgenia Novozhenina

Российский независимый телеканал "Дождь" в последний раз выйдет в эфир из студии в Риге 3 августа, рассказал в передаче Александра Плющева The Breakfast Show главный редактор "Дождя" Тихо Дзядко.

По его словам, создание контента для "Дождя" долгое время велось одновременно из студий в Амстердаме и Риге, но последняя передача из Латвии ожидается в начале августа, сообщает агентство LETA.

Сам Дзядко планирует покинуть Латвию через пять дней.

Напомним, Рижский окружной административный суд оставил в силе решение латвийского Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) об аннулировании лицензии телеканала "Дождь" на вещание. Решение было принято 4 июля. Телеканал "Дождь" заявил, что продолжит обжаловать это решение "во всех инстанция - включая Европейский суд по правам человека, если это потребуется".

В конце декабря 2022 года "Дождь" получил в Нидерландах европейскую лицензию на вещание. Телеканал перенесет свой редакционный центр в Амстердам, амстердамская студия "Дождя" станет основной.

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