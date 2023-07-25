"Дождь" признали нежелательной организацией в России

В этом списке есть и другие независимые СМИ — «Важные истории», Bellingcat и The Insider.

Помимо СМИ, российская прокуратура объявляла нежелательными организациями WWF и Greenpeace.

Объявляя «Дождь» нежелательной организация, российская прокуратура также поставила телеканалу в вину то, что в его работе принимают участие его сотрудники, которых Минюст России ранее одним за другим объявлял «иностранным агентом» — Тихон Дзядко, Екатерина Котрикадзе, Владимир Роменский (уволился с «Дождя»), Анна Монгайт и другие.

Генпрокуратура утверждает, что «Дождь» распространяет материалы экстремистских организаций («ФБК», «Штабы Навального») и «иноагентов» («Медуза», «Радио Свобода»), «публикуют информационные материалы признанных нежелательными организаций» и т. д. Финансирование организаций осуществляет признанный иностранным агентом нидерландский фонд Stichting 2 Oktober, говорится в пресс-релизе.

Тем самым журналисты «Дождя» якобы «дискредитируют органы государственной власти Российской Федерации» и правоохранительные органы, а также распространяют «недостоверные сведения» о войне России против Украины.

«Нежелательность — беда для любого медиа, но для телеканала особенно, — прокомментировал решение властей России журналист Андрей Захаров (в реестре „иноагентов“). — Если текстовое издание может скрывать имена героев без сильной потери качества, то телеканал не может скрывать имена экспертов и людей в сюжетах из России. То есть нежелательность отсекает экспертов и героев, которые либо находятся в России, либо не хотят с ней полностью рвать».