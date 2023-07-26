В Юрмале состоится музыкально-акустический перформанс и финисаж

27 июля в Юрмале в Teatro Fabrika (Rūdolfa Blaumaņa 22) в формате музыкально-поэтического перформанса состоится акция-финисаж об эпохе Советского модернизма, включающей в себя выставку фотографий архитектурных объектов наследия Латвии, Литвы и др, а также живописные работы юрмальского побережья. Также в программе прозвучат музыкальные и поэтические произведения, которые помогут воссоздать дух того времени.
Автором и организатором выступила известная в Латвии режиссер, актриса, продюсер, доктор искусствоведения Мария де Валюкофф.
Создатели проекта обратились к теме уникального культурного наследия Латвии 60-70 гг., когда одним из главных богатств называли сосны, климат и лечебные грязи Юрмалы. Количество отдыхающих в то время превышало цифры в 480 тысяч, и маленькие санаторные здания перестали вмещать всех желающих побывать на Рижском взморье. На этом фоне в Советском Союзе начинает быстро развиваться мегаструктурализм в архитектуре.
Сейчас до сих пор мы задаемся вопросом, откуда взялась такая самоуверенность предлагать подобные проекты? Но в сфере курортного планирования это было вполне обусловлено. Сейчас, когда "городское будущее недавнего прошлого" уже прошло, мы удивляемся тому, насколько долго, (вопреки прогнозам в 15 лет), этот стиль "Советского модернизма" просуществовал, трансформируясь и эволюционируя, смог приспособиться к любым социальным изменениям. Возможно, полигоном стал поиск новых форм, использование железобетонных и металлических конструкций, что давало свободу творчеству, вырывая и самих творцов и зрителей из монотонности привычного хода жизни. "Праздничная архитектура" - так она и называлась. Яркими представителями застройки в Юрмале стали ресторан "Юрас перле", санаторий "Балтия", "Янтарный берег", "Ригас Лицис".
Организаторы предлагают порассуждать об "уходящей эпохе", вспомнить как это было, как начиналось, и как безвозвратно ушло. В ходе мероприятия зрителям покажут архитектурные проекты, расскажут об их прошлом и настоящем, о том, что не случилось. Программа составлена из музыкальных и поэтических произведений той эпохи: прозвучат эстрадные хиты 70-х Д. Тухманова, М. Таривердиева и других авторов, стихи Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Г. Шпаликова, Б.Ахмадулиной.
"Идея этого события возникла спонтанно, - рассказывает автор проекта Мария де Валюкофф. - Будучи на экскурсии по исторической застройке Юрмалы, я оказалась возле распадающегося, исписанного граффити санатория "Балтия" в Дзинтари, и отчетливо вспомнила детские ощущения о его пребывании в полнокровном состоянии. Мой отец, Мисожников Лев Валентинович, должен был делать реконструкцию объекта, и даже успел выстроить бассейн, (который сейчас уничтожен), но произошел распад Советского Союза и ничему этому не суждено было сбыться… Фантастическим образом сохранилось двадцать из восьмидесяти живописных работ, которые должны были висеть в номерах обновленного санатория, но, волею судеб раздарены или потеряны во времени.
И вот, в формате "перформанса", возникла идея устроить финисаж, культурный акт - как прощание с эпохой, ставшей переходом, поиском новых форм в архитектуре, музыке, поэзии, и нашедшей свой закат в сегодняшнем дне. Прощание с воплощением западной роскоши, столь недоступной для советских граждан".
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