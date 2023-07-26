В Юрмале состоится музыкально-акустический перформанс и финисаж

Организаторы предлагают порассуждать об "уходящей эпохе", вспомнить как это было, как начиналось, и как безвозвратно ушло. В ходе мероприятия зрителям покажут архитектурные проекты, расскажут об их прошлом и настоящем, о том, что не случилось. Программа составлена из музыкальных и поэтических произведений той эпохи: прозвучат эстрадные хиты 70-х Д. Тухманова, М. Таривердиева и других авторов, стихи Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Г. Шпаликова, Б.Ахмадулиной.

"Идея этого события возникла спонтанно, - рассказывает автор проекта Мария де Валюкофф. - Будучи на экскурсии по исторической застройке Юрмалы, я оказалась возле распадающегося, исписанного граффити санатория "Балтия" в Дзинтари, и отчетливо вспомнила детские ощущения о его пребывании в полнокровном состоянии. Мой отец, Мисожников Лев Валентинович, должен был делать реконструкцию объекта, и даже успел выстроить бассейн, (который сейчас уничтожен), но произошел распад Советского Союза и ничему этому не суждено было сбыться… Фантастическим образом сохранилось двадцать из восьмидесяти живописных работ, которые должны были висеть в номерах обновленного санатория, но, волею судеб раздарены или потеряны во времени.

И вот, в формате "перформанса", возникла идея устроить финисаж, культурный акт - как прощание с эпохой, ставшей переходом, поиском новых форм в архитектуре, музыке, поэзии, и нашедшей свой закат в сегодняшнем дне. Прощание с воплощением западной роскоши, столь недоступной для советских граждан".

Мария де Валюкофф Фото: Пресс-фото