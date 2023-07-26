Британская разведка предупреждает о планах России в Черном море

Современный корвет "Сергей Котов" уже патрулирует маршрут между Босфором и Одессой, сообщила в среду британская разведка.

"Существует реальная возможность того, что она создаст специальную оперативную группу для перехвата торговых судов, которые, по мнению России, направляются в Украину", - говорится в докладе.

На прошлой неделе Россия вышла из международной "зерновой сделки", которая гарантировала безопасный проход судов с украинским зерном в Черном море.

С прекращением "зерновой сделки" возрастает угроза более интенсивного и масштабного вооруженного конфликта в Черном море, говорится в британском докладе.

"Великобритания считает, что Россия может эскалировать свою кампанию по уничтожению украинского экспорта продовольствия, нацелившись на гражданские суда в Черном море", - предупредил во вторник министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.