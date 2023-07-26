У берегов Нидерландов загорелось судно с 3 тысячами автомобилей на борту

Операция с привлечением сразу нескольких спасательных и буксирных судов идет в Северном море полным ходом, однако специалисты опасаются, что сухогруз будет гореть еще несколько дней.

Борта горящего судна поливают водой с буксиров, чтобы охладить их, но делают это осторожно, чтобы не затопить его.

После того, как члены экипажа не смогли самостоятельно справиться с огнем, некоторым из них пришлось прыгать в воду с 30-метровой высоты.

"Они прыгали в воду один за другим, и нам пришлось их вылавливать, — рассказал журналистам капитан спасательного судна с острова Амеланд Уиллард Моленаар. — Их положение было отчаянным, так что выбора не было — пришлось прыгать".

Судно Freemantle Highway под панамским флагом во вторник днем вышел из порта Бремерхафен на севере Германии и направлялось в египетский Порт-Саид.

Однако ночью примерно в 30 км к северу от Амеланда, судя по всему, воспламенилась батарея одного из электромобилей.

Пожар стал быстро распространяться, и вызванный буксир отвел терпящее бедствие судно от оживленной судоходной магистрали.

Сейчас судно стоит на якоре, однако в службе береговой охраны Нидерландов опасаются, что оно может начать крениться и затонуть, поэтому спасатели пытаются одновременно тушить пожар и удержать судно на плаву.

В прошлом году в районе Азорских островов уже был случай возгорания судна Felicity Ace, перевозившего 4 тысяч автомобилей класса люкс.

Тогда также загорелась литиевая батарея одной из машин, что может свидетельствовать о повышенном риске транспортировки электромобилей.